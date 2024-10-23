 

Американец, купивший картофель фри у Дональда Трампа, излечился от ожирения

23.10.2024, 11:33, Разное
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22-летний житель Техаса Пит Симмонс, с 13 лет страдавший тяжёлой формой ожирения, исцелился от своего недуга после того, как съел картофель фри, купленный из рук Дональда Трампа.

Врачи называют это настоящим чудом: Симмонс не только за сутки сбросил 55 кг, но и излечился от тревожности, депрессии и гомосексуальности.

– Я как будто проснулся новым человеком, – рассказывает он. – Раньше из-за живота я видел свои ноги только в зеркале, а теперь у меня кубики на прессе. Меня больше не тянет слушать K-pop, смотреть аниме и заниматься сексом с парнями. Не знаю, что мистер Трамп подсыпал в мою картошку, но я никогда не чувствовал себя лучше. Завтра я устроюсь на работу и съеду от родителей, а к концу года планирую жениться.

Врачи пока не пришли к единому выводу о причинах столь внезапной метаморфозы. Вероятнее всего, на упаковке картофеля остались мужские гормоны Трампа, попавшие туда через пот, и именно они повлияли на Симмонса, приведя в порядо его гормональный фон. Учёные планируют наблюдать за его судьбой, а у главного офиса McDonald’s собрался пикет с требованием взять Трампа на работу, если он проиграет выборы.

Напомним, ранее министр здравоохранения США обвинил сеть фастфуда «Вкусно – и точка!» в распространении ожирения в стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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