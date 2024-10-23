 

Раскрыты дизайн и характеристики нового Samsung Galaxy A36 5G

23.10.2024, 9:30, Разное
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Giznext и известный инсайдер OnLeaks раскрыли характеристики и рендеры грядущего бюджетного Samsung Galaxy A36 5G. Смартфон порадует плоским 6,64-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой и портом USB-C. Габариты устройства составляют 162,6×77,9×7,4 мм.

Примечательно, что Galaxy A36 5G будет работать на новой операционной системе Android 15, а вот фирменная оболочка One UI пока не разглашается. Ранее в базе Geekbench был замечен Galaxy A36 с характеристиками: 6 ГБ оперативной памяти, восьмиядерный процессор и графический чип Adreno 610. Предполагают, что смартфон оснастят Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2.

Дата выхода Samsung Galaxy A36 5G остается в тайне. Его предшественник дебютировал в марте 2024 года, поэтому новинку ожидают весной 2025 года.


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