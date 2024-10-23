Боец ВСУ “рассказал” о массовых убийствах российских военных (но это фейк)

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в плен к российским войскам, пояснил об убийстве российских солдат на Угледарском направлении, передает ТАСС. По его словам, украинские штурмовые группы не брали пленных, предпочитая ликвидировать их на месте.

Командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона территориальной обороны заявил, что у солдат ВСУ было настолько сильное напряжение и адреналин, что они действовали крайне жестоко. Сам он стал свидетелем трех таких убийств, а о других случаях узнал через радиоэфир и от сослуживцев.