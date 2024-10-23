DxOMark присудил iPhone 16 Pro Max победу в номинации «Лучшая селфи-камера»

Смартфон iPhone 16 Pro Max по итогам тестирования лаборатории DxOMark возглавил рейтинг лучших фронтальных камер. Он набрал 151 балл, обойдя предыдущих лидеров: Honor Magic6 Pro, iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL.

Камера iPhone 16 Pro Max получила высокую оценку за точную экспозицию, широкий динамический диапазон, большую глубину резкости и отличную детализацию как в фото-, так и в видеорежиме. Эксперты также отметили естественный эффект боке в портретном режиме.

В качестве недостатков были упомянуты некоторый цифровой шум на фотографиях и видео, а также небольшие неточности в балансе белого и резкости между кадрами при видеозаписи во время ходьбы.

В общем рейтинге камер лидерство сохраняет Huawei Pura 70 Ultra (163 балла), а iPhone 16 Pro Max занимает четвертую строчку (157 баллов), уступая Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic6 Pro.