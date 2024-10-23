 

ИИ Project Turntable от Adobe способен вращать плоские изображения в трехмерном пространстве

23.10.2024, 8:05, Разное
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На конференции Adobe MAX была продемонстрирована работа перспективного инструмента для Adobe Illustrator под названием «Project Turntable». Пока что это лишь показ технологии, представители компании не обещают скорого появления этого инструмента в своих коммерческих продуктах. Но если это произойдет, новинка может совершить революцию в 2D-рисовании.

В отличие от других генеративных ИИ, «Project Turntable» не создает виртуальные модели на основе заданных рисунков. Он полностью сохраняет оригинальный стиль художника, который использует для моделирования и воспроизведения несуществующих частей оригинального изображения. Например, в ходе показа картинка воина, стоящего лицом перед зрителями, обзавелась тыльной частью, которую художник изначально не задумывал.

«Project Turntable» не создает модели, с которыми дизайнер может обращаться по своему усмотрению. Этот инструмент лишь дорисовывает части двумерного изображения, чтобы те можно было развернуть по горизонтальной оси на 360 градусов и зафиксировать в любом положении с шагом примерно в 20 градусов. Такой же разворот доступен по вертикальной оси, но там качество итоговой картинки заметно хуже. Также можно показать двумерное изображение «под наклоном», с разворотом по обеим осям.

Пока специалисты осторожны с оценками – очевидно, что для демонстрации специально подобрали наиболее удобные изображения. А вот как поведет себя этот инструмент в реальности, особенно с ассиметричными картинками — покажет время. Впрочем, и так понятно, что подобные технологии существенно упростят работу 2D-художникам.

Источник &#8212 Adobe


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