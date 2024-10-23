ИИ Project Turntable от Adobe способен вращать плоские изображения в трехмерном пространстве

На конференции Adobe MAX была продемонстрирована работа перспективного инструмента для Adobe Illustrator под названием «Project Turntable». Пока что это лишь показ технологии, представители компании не обещают скорого появления этого инструмента в своих коммерческих продуктах. Но если это произойдет, новинка может совершить революцию в 2D-рисовании.

В отличие от других генеративных ИИ, «Project Turntable» не создает виртуальные модели на основе заданных рисунков. Он полностью сохраняет оригинальный стиль художника, который использует для моделирования и воспроизведения несуществующих частей оригинального изображения. Например, в ходе показа картинка воина, стоящего лицом перед зрителями, обзавелась тыльной частью, которую художник изначально не задумывал.

«Project Turntable» не создает модели, с которыми дизайнер может обращаться по своему усмотрению. Этот инструмент лишь дорисовывает части двумерного изображения, чтобы те можно было развернуть по горизонтальной оси на 360 градусов и зафиксировать в любом положении с шагом примерно в 20 градусов. Такой же разворот доступен по вертикальной оси, но там качество итоговой картинки заметно хуже. Также можно показать двумерное изображение «под наклоном», с разворотом по обеим осям.

Пока специалисты осторожны с оценками – очевидно, что для демонстрации специально подобрали наиболее удобные изображения. А вот как поведет себя этот инструмент в реальности, особенно с ассиметричными картинками — покажет время. Впрочем, и так понятно, что подобные технологии существенно упростят работу 2D-художникам.

Источник — Adobe