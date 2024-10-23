 

Врач назвал метод повышения давления при гипотонии

23.10.2024, 7:50, Разное
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Кардиолог Джеффри Курсон из Кливлендской клиники предложил гипотоникам простой способ увеличить низкое давление. По его словам, одним из факторов, влияющих на снижение давления, может быть резкая смена положения тела.

При этом возможно возникновение неприятных симптомов, таких как тошнота, слабость и проблемы с концентрацией. В тяжелых случаях гипотония может привести к обмороку и травмам. Кардиолог рекомендует гипотоникам соблюдать осторожность и избегать лестниц в случае ухудшения самочувствия. Изменение положения тела, по мнению Курсона, помогает выровнять давление и снизить риск обморока.

Врач советует принять сидячее или лежачее положение, если гипотоник стоит, наклонить голову к коленям, если сидит, или поднять ноги, если лежит. Курсон также отмечает, что увеличение потребления жидкости способствует улучшению кровообращения и повышению давления. Он рекомендует употреблять воду, крепкий кофе или сладкий чай для профилактики спазмов сосудов и внезапных перепадов давления. В качестве первой помощи при гипотонии врач советует пить воду с добавлением соли, чтобы задержать жидкость в организме и увеличить объем крови в сосудах.


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