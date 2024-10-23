Врач выявил признаки накопления токсинов в организме

Токсиколог Михаил Кутушов выделил внешние проявления избытка токсинов в организме и неспособности организма их выводить. Медик назвал дисбаланс в работе органов, отвечающих за расщепление и выведение веществ, причиной токсикации. Нарушение в деятельности кишечника провоцирует неприятный запах тела, сигнализирующий о затруднениях в выведении токсинов.

Кроме того, чрезмерная активность патогенных микроорганизмов в вялом кишечнике приводит к дисбалансу микрофлоры полости рта, вызывая неприятный запах, даже несмотря на регулярную гигиену рта. Проблемы с кожей, такие как сухость, шелушение, раздражение, краснота и воспаление, также могут быть признаками нарушения в выведении токсинов. Это может указывать на дисбаланс микрофлоры кишечника и проблемы с желчным пузырем, пояснил медик.

Михаил Кутушов отметил другие тревожные симптомы, требующие консультации врача, в том числе трещины на коже (нехватка витаминов А, Е, железа); постоянная сухость во рту (инсулинорезистентность); слабость и сонливость после дневного приема пищи (дефицит железа, проблемы с надпочечниками); отеки лица по утрам (гипофункция щитовидной железы); отеки в области глаз (проблемы с почками).