Важно! Съедобные растения для отпугивания нечистой силы

В романе Вальтера Скотта “Гай Мэннеринг, или Астролог” (1815) гадалка распевает защитное заклинание против ведьм: “Лишает ведьм их силы Трилистник, вербена, зверобой, укроп”.

Считается, что это заклинание полностью реальное и Скотт позаимствовал его из народного фольклора древней Британии, когда языческие верования еще не были позабыты из-за влияния христианства.

Исторически всевозможные травы использовались как для колдовства, так и изгнания нечистой силы, но далеко не все колдовские травы при этом были съедобными и могли использоваться в кулинарии.

Считается, что и укроп и фенхель (и запах и на вкус) в самом деле очень не любят те, кто связываются с черной магией. И поэтому можно обеспечить идеальную защиту дома, если посадить их в саду так, чтобы они полностью окружали дом.

Также их надо добавлять в блюда для тех гостей, кого вы подозреваете в негативном влияние на свою персону.

Чеснок

Но куда лучше на нечисть влияет, конечно же, чеснок. И он не просто отпугивает ведьм и вампиров, он еще и защищает от сглаза.

“Защитная функция головок чеснока от сглаза признана во всём западном культурном контексте”, — пишет этнобиолог Хосе А. Гонсалес в своей статье 2014 года об использовании чеснока в Испании в качестве апотропейного (защищающего от зла) средства.

Гонсалес описывает, что даже в наше время некоторые жители сельских районов Испании до сих пор носят в карманах зубчики или головки чеснока для защиты или кладут их под подушки младенцев. Подобная практика использовалась и в Древней Греции.

В различных европейских традициях, восходящих к Средневековью, чеснок подвешивали внутри или снаружи дома, носили на шее или брали с собой в особенно опасные места, например, при погружении в шахту.

Ученые считают, что в этом нет ничего мистического. Чеснок содержит соединение-антибиотик аллицин, и его положительное влияние на иммунную систему было известно давно. А до того, как роман Брэма Стокера о Дракуле стал началом моды на благородных вампиров-аристократов, эти существа ассоциировались скорее с грязью и болезнями, чем с гламуром.

К примеру, вспышки туберкулёза и других заболеваний иногда приписывали вампирам, как это произошло во время “вампирской паники в Новой Англии” в конце XIX века.

Другой причиной, по которой чеснок считается оберегом от зла, может быть его резкий запах, который он делит с другими защитными травами, такими как рута.

Рута

В Фриули на северо-востоке Италии в XVI веке во время разгара судебных процессов над ведьмами также существовали и “добрые ведьмы” (ими были как женщины, так и мужчины), которых звали Бенанданти, что означает “Добродетели” или “Добрые ходоки”. Они защищали общины и урожай от злых ведьм (которых звали Маланданти).

Когда Бенанданти засыпали по ночам, из их тел выходили духи-защитники, вооруженные жезлами из фенхеля и руты. С помощью этих трав они боролись с нечистой силой, которая активизируется, традиционно, по ночам.

В средневековой кулинарии рута была популярная из-за своей горечи, напоминающей горечь апельсина, но даже древние римляне были “помешаны” на руте, изготавливая из нее всевозможные соусы, салаты и маринады.

Сегодня руту редко и в очень малых количествах используют в кулинарии, и то только молодые листья, потому что в целом это растение довольно ядовито. Куда чаще его применяют в медицине, как антисептик и спазмолитик.

В качестве защитного средства от нечисти руту активно применяли в Британии вплоть до 18 века, используя пучки руты для окропления святой водой. А в “Гамлете” Офелия называет руту “травой благодати”.

Для защиты рекомендовалось носить веточку руты с собой или повесить над кроватью или дверным проемом, а само растение можно вырастить в саду у входной двери, чтобы злые ведьмы не вошли в дом.

Руту также можно положить в “колдовскую бутылку” (она же ведьмина бутылка). Эти защитные амулеты изготавливались путем укладывания в небольшую бутылочку разных магических защитных предметов вперемешку с острыми булавками и залитых собственной мочой.

Считалось, что ведьма, учуявшая по запаху мочи свою цель, ощутит боль от булавок и магических предметов, когда попытается навредить этому человеку.

Руту также можно сжигать в качестве благовония в ритуалах очищения помещения.

Боярышник

Наряду с рябиной, боярышник считался одним из самых “волшебных” деревьев в европейском фольклоре. Часто этот кустарник намеренно высаживали как живую изгородь, так как считалось, что он служит барьером от зла.

На Балканах колья, которые вбивали в сердца трупов, чтобы предотвратить их превращение в вампиров, традиционно вырезали из древесины боярышника, и в некоторых сербских деревнях до сих пор практикуют подобное. Во всяком случае факт этого был установлен журналистами в 2012 году.

В Центральной Европе и Великобритании ветви боярышника вешали над дверными проёмами для защиты от злых сил вплоть до конца XIX века.