 

Удивительное облако регулярно появляется над Новой Зеландией

23.10.2024, 7:44, Разное
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Над Новой Зеландией было зафиксировано необычное облако, которое удивило местных жителей и вызвало множество вопросов.

Это облако диаметром 11 километров, известное как «Тайери Пет», привлекло к себе внимание благодаря своему впечатляющему размеру и форме. Оно регулярно появляется над Южным островом при определённых атмосферных условиях.

Тем не менее, это облако не является результатом вторжения инопланетян или космических монстров. Как объясняет метеоролог Джон Лоу, «Тайери Пет» — это вытянутое лентикулярное высотное кучево-дождевое облако (ASLC), формирующееся в результате воздействия воздушной волны, проходящей над близлежащими горами. Водяной пар конденсируется, создавая это необычное явление.

– Когда облако формируется на гребне волны, оно остаётся почти неподвижным в небе и принимает форму под воздействием сильных ветров, которые проходят сквозь него, — добавляет Лоу. Это облако является отличным показателем сильных ветров в верхних слоях атмосферы, а не зловещим предвестником беды.

Хотя «Тайери Пет» не представляет угрозы, его регулярное появление над регионом Отаго заставляет людей задуматься о том, как природа может создавать такие удивительные и иногда пугающие явления. Возможно, стоит взглянуть на небо с большим уважением и осторожностью, ведь даже самые обычные облака могут иметь свои секреты.


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