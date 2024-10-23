МИД России отверг “план победы” Зеленского

Министерство иностранных дел РФ предупредило иностранных представителей о недопустимости поддержки так называемых “плана победы” и “формулы мира” президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью с РИАН.

По словам директора департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, эти инициативы не содержат ни плана, ни предпосылок для победы. РФ настоятельно призывает партнеров не поддаваться обману и давлению Киева в попытке затянуть их в заведомо провальные форматы, передает РИАН.

Ранее инициативу Владимира Зеленского осудил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что план, не несущий конструктивного содержания, направлен на присоединение Украины к НАТО и ущемление прав ориентированных на Россию граждан страны.