Куба получила предложения помощи в преодолении энергетического кризиса

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья выразил благодарность за поддержку от правительств разных стран, включая Россию. Он рассказал о ведущихся переговорах по конкретизации помощи.

Родригес Паррилья отметил, что Куба оказалась в сложной ситуации из-за повторных сбоев в энергосистеме. В эти выходные подача электричества ограничивалась объектами стратегической инфраструктуры. Российским гражданам, находящимся на Кубе, рекомендовали сохранять спокойствие.