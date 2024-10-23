Минфин России использовал ИИ при подготовке бюджета

В этом году Министерство финансов РФ прибегло к помощи искусственного интеллекта при составлении бюджета страны. Первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова подтвердила эту информацию в интервью газете “Известия”. По ее словам, технологию ИИ задействовали для сопоставления бюджетной классификации и целевых показателей. Разработка ИИ была осуществлена совместно со Сбербанком.

“Наш ИИ-агент, обученный на базе подготовленной Министерством финансов базы данных, в настоящее время работает с точностью 84%. А в дальнейшем его эффективность еще повысится. Таким образом, часть рутинных задач можно будет доверить машинной обработке, а специалисты смогут сконцентрироваться на более сложных, творческих и стратегически важных задачах”, – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Заведующий кафедрой прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников 7 октября выразил уверенность в том, что нейросети и ИИ не окажут негативного влияния на рынок труда. По его мнению, опасения по поводу сокращения рабочих мест и роста безработицы в связи с развитием ИИ необоснованны.