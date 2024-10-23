Профессор Юрасов предупредил о пагубном влиянии мороза на девайсы

Профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов пояснил о губительном воздействии низких температур на аккумуляторы и экраны смартфонов. Об этом специалист пояснил в беседе с RT.

Оказалось, что оптимальная рабочая температура для литий-ионных аккумуляторов – около +20°С. Перегрев и переохлаждение разрушительны для их химической системы. Эксперт предостерегает от хранения телефонов на солнце, возле радиаторов и источников тепла. Использование гаджета при минусовых температурах снижает его производительность, пояснил Алексей Юрасов.

Специалист советует эксплуатировать батарею при +0…+25°С, избегая резких температурных скачков. Рекомендуется заряжать гаджет при +5…+20°С.

Низкие температуры негативно влияют не только на аккумуляторы, но и на экраны смартфонов, снижая их гибкость. Чтобы избежать сбоев в работе устройства на морозе, следует держать его в тепле и надеть защитный чехол. Юрасов также рекомендует полностью заряжать батарею перед выходом на улицу, поскольку при низком заряде она становится более чувствительной к холоду.