 

Эксперты раскрыли несладкие продукты со скрытым сахаром

23.10.2024, 2:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты предостерегают, что продукты, далекие от сладостей, могут таить в себе коварное количество сахара. Потребляя их,человек незаметно насыщает организм скрытым сахаром. Многие продукты питания, не являющиеся десертами, содержат добавленный сахар. Помимо кетчупа, где его количество достигает столовой ложки на столовую ложку продукта, скрытый сахар встречается в ультрапереработанных продуктах: соусах, заправках, салатах, а также солениях, маринадах, консервах, полуфабрикатах, творожных массах, томатной пасте, хлебобулочных изделиях и обезжиренных молочных продуктах.

Под “маской” сахара могут скрываться различные наименования, такие как ячменный солод, кукурузный подсластитель, фруктоза, а также множество других. Скрытый сахар при регулярном употреблении влечет за собой опасные последствия: рост триглицеридов, закупорку артерий, инсулинорезистентность, воспаление, повреждение тканей, преждевременное старение. Чем больше инсулина выделяется в ответ на скрытый сахар, тем больше жира откладывается под кожей, что может привести к ожирению и диабету второго типа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / 77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10 / В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

23.10 / Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

23.10 / Россиян, позволяющих детям спать с игрушечными животными, лишат родительских прав

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Селидово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика