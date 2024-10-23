Эксперты раскрыли несладкие продукты со скрытым сахаром

Эксперты предостерегают, что продукты, далекие от сладостей, могут таить в себе коварное количество сахара. Потребляя их,человек незаметно насыщает организм скрытым сахаром. Многие продукты питания, не являющиеся десертами, содержат добавленный сахар. Помимо кетчупа, где его количество достигает столовой ложки на столовую ложку продукта, скрытый сахар встречается в ультрапереработанных продуктах: соусах, заправках, салатах, а также солениях, маринадах, консервах, полуфабрикатах, творожных массах, томатной пасте, хлебобулочных изделиях и обезжиренных молочных продуктах.

Под “маской” сахара могут скрываться различные наименования, такие как ячменный солод, кукурузный подсластитель, фруктоза, а также множество других. Скрытый сахар при регулярном употреблении влечет за собой опасные последствия: рост триглицеридов, закупорку артерий, инсулинорезистентность, воспаление, повреждение тканей, преждевременное старение. Чем больше инсулина выделяется в ответ на скрытый сахар, тем больше жира откладывается под кожей, что может привести к ожирению и диабету второго типа.