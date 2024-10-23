Мнение: Охота на Трампа, пособники Харрис и Нобелевская премия по экономике

1. Американская демократия продолжает деградировать. Если бы американцам из 1974 года показали, в какую республику Бананию выродились их США, они пришли бы в ужас. Огромный контраст с Россией: если бы инженеру из 1974 года показали, как мы сейчас живём, он бы решил, что мы с вами построили коммунизм… Свежая новость: десятки миллионов (!) американцев считают, что неприятного им кандидата в президенты следует убить (ссылка):



Результаты опроса RMG Research* показали: [четверть] сторонников [28%] Демократической партии полагает (ссылка), что убийство Дональда Трампа было бы лучше для США.

“Трудно представить себе большую угрозу демократии, чем высказывание желания, чтобы вашего политического оппонента убили”, — сказал основатель RMG Research Скот Расмусен.

Мне это напоминает старую историю про чернокожего правозащитника, который тоже призывал убить президента — несколько десятилетий назад. Когда его взяли за жабры, он начал объяснять, что употребил слово «килл» (kill) в негритянском смысле, имея в виду не «пустить пулю в голову», а просто «отправить в отставку».

Как и следовало ожидать, долгие заигрывания с разжигателями Америку до добра не довели.

2. Историк-алкоголик пишет, что Камала пытается подтянуть к избирательным урнам не вполне здоровых людей (ссылка):



Тейлор Свифт и Билли Айлиш призвали американцев проголосовать за Камалу Харрис.

Лирическая героиня Свифт – это женщина, которая постоянно ошибается в выборе мужчин.

Лирическая героиня Айлиш – это депрессивный подросток с ментальными расстройствами.

И это максимально точное попадание в аудиторию.

Значительная часть ядерного электората демократов – это именно одинокие женщины и молодёжь с проблемами социализации.

Другое дело, что артисты, которые делают деньги на репрезентации этих категорий, должны советовать своей аудитории психотерапевтов, а не кандидатов в президенты.

С одной стороны, это правда — электорат Демпартии США славится своими тараканами в головах. С другой стороны, исполнителей, которые поют про здоровых людей, вообще не очень много, так уж современная эстрада устроена. Эпоха песни «Дуся-агрегат» уже ушла.

3. Комментарий Алексея Антонова по поводу очередной Нобелевской премии, выданной по идеологическим мотивам (ссылка):

Дарон Аджемоглу и его соавторы Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон 14 октября получили Нобелевскую премию по экономике. Они совершили гениальное открытие, с которым невозможно спорить: хорошие государственные институты помогают экономике. Теперь доказано. До этого мировые экономисты считали, что не доказано. Считалось, что ресурсы, люди и технологи важнее. А теперь вот, политические институты ещё. Открытие поражает. Держите Нобелевку.

Научные труды лауреатов это продолжение их же популярной книги под названием «Why Nations Fail», на русском «Думай и Богатей» «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

В двух словах суть такова: есть страны с превалированием демократических инклюзивных институтов, которые развивают бизнесы и охраняют право собственности, и оттого у них растет экономика и всё хорошо. А есть страны с диктаторскими экстрактивными институтами, которые угнетают граждан и делят ресурсную ренту между верхушкой узурпаторов, и вот у них всё плохо. Посмотрите на диктатуры, посмотрите демократии — тут выбор ясен.

Саму концепцию и научный подход к исследованию кто только не критиковал, мы в это лезть не будем. Нобелевская премия (особенно по экономике) давным-давно политический инструмент, а не научная премия. Если интересно, в чем там проблемы, почитайте сами, в интернете полно рецензий. «Однако в конечном итоге книга оказалась большим разочарованием» (Билл Гейтс).

С концепцией того, что политические институты необходимы, что их надо развивать и вообще, даешь демократию — не согласиться просто невозможно. <…>

В реальности демократия определяется тем, как и насколько власть учитывает мнение граждан и настроения в обществе в процессе принятия решений. Параллельно с этим, дабы граждане жили получше (это полезно), хорошая власть активно занимается борьбой с неравенством (если непонятно, в чем тут сложность, я напишу отдельный пост), строит социальные лифты, соблюдает права человека (такие, как свобода нести без умолку любую <…>, она же свобода слова; невозможность государству тебя заставить что-то делать или как-то думать, см. отсутствие пунитивной идеологии; свобода перемещения, вероисповедания и т.д.) и работает над благосостоянием граждан в целом (что может себе позволить человек из еды, жилья, медицины, образования). <…>

Когда ты спрашиваешь либеральных типа-оппозиционеров, какие они предлагают варианты и почему они вообще должны сработать в пользу развития государственных институтов лучше, чем текущий план работы государства над теми же институтами — в ответ тебе говорят, что мы тут с Путиным совсем обезумели, что мы рабы и диктатура. Какие, мол, у вас институты, у вас кремлевская диктатура. И сравнивать нечего.

Добавлю от себя, что социальные лифты в современной России работают великолепно — особенно в нижней части шахт, которая обычно только и заботит борцов за народное счастье с иностранными флажками у айпи-адресов. Раньше социальные лифты работали на четвёрку, то есть хорошо, но не идеально. Сейчас — идеально, так как в стране дикая нехватка рабочих рук.