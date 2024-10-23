Рупор кремлевской пропаганды: Повоюйте 3-4 дня, а потом…

Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили сообщил, .что после начала СВО некий высокопоставленный западный чиновник предлагал Грузии вступить в войну против России.

"План" заключался в том, чтобы грузины повоевали 3-4 дня, и получив по голове от российской армии, отступили бы в горы, чтобы ждать помощи от Запада.

Глубина данного "плана" очевидна, Грузины решили не проверять и отказались вступать в войну.

На след.неделе Грузия пройдет через точку бифуркации. Либо "Грузинская мечта" закрепит свою власть и отказ от войны. Либо же ее после выборов свергнут и план "повоюйте 3-4 дня, а потом…" могут попробовать реализовать.

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