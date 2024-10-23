Врач назвала сахар и трансжиры среди главных врагов сосудов

Диетолог Лариса Габдулхакова сообщила, что состояние кровеносных сосудов напрямую зависит от питания. Нездоровый рацион может привести к серьезным заболеваниям, включая атеросклероз, гипертонию, инфаркты и другие сосудистые проблемы.

Среди главных врагов сосудов Лариса Габдулхакова назвала сахар и трансжиры. Чрезмерное употребление сахара и продуктов с высоким содержанием трансжиров, таких как фастфуд, маргарин, пальмовое масло и майонез, способствует утолщению и хрупкости стенок сосудов, а также образованию атеросклеротических бляшек.

Для поддержания здоровья сосудов Габдулхакова рекомендует минимизировать потребление фастфуда и сахара. Вместо этого рацион следует обогатить продуктами, содержащими омега-3 и полезные нутриенты.

Помимо нездорового питания, на сосуды негативно влияют курение, сидячий образ жизни, гормональные нарушения, а также дефицит витаминов и микроэлементов. Эти факторы необходимо контролировать и корректировать, чтобы поддержать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.