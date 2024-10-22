Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

В Амстердаме прошел первый чемпионат мира по инцельству – 32 команды из всех уголков света на протяжении недели соревновались в неспособности коммуницировать с женским полом, вести разговоры на темы, не касающиеся своих увлечений, и провести минимум полчаса без оскорблений оппонентов на тематических форумах.

В ходе упорной борьбы в финале сборная администраторов Linux одержала победу над любителями исторической стратегии Hearts of Iron I. Помимо них, в турнире участвовали фанаты Warhammer (дисквалифицированы в первом раунде за «полнейшую невыносимость»), коллекционеры комиксов, приверженцы крайне правых и левых политических идеологий, математики.

Соревнования проходили в формате плей-офф, где проигрыш в матче означает выбывание из турнира. Сами «поединки инцелов» состояли из раундов, в конце которых члены жюри – известные врачи-психиатры – диагностировали степень инцельства.

В первом раунде финала капитанам команд предложили в течение часа написать первой встретившейся в Tinder девушке и получить от неё ответ. Капитану команды игроков в Hearts of Iron после часового скроллинга приложения для знакомств попросту не попалась ни одна девушка, тогда как капитан команды «линуксоидов» получил бан после первой же реплики.

В следующем раунде участников заперли в одной комнате с женщиной, после чего геймеры начали поочерёдно падать в обморок. Команда «линуксоидов» не проявила к ней интереса, пока она не попросила помочь ей переустановить Windows на ноутбуке – тогда конкурсанты начали объяснять, почему лучше использовать открытую ОС, и смогли в течение 28 минут полностью исчерпать запасы кислорода в помещении, хотя оно и проветривалось. Когда победителей эвакуировали, те из них, кто ещё оставался в сознании, пытались подраться друг с другом из-за спора о том, какой дистрибутив Linux лучше выбрать для замены Windows.

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