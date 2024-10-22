Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

То, что кол-во членов БРИКС будет увеличиваться, это очевидно.

Другой вопрос, это придание всему объединению большей эффективности, прежде всего в экономических вопросах. Расчеты в нац.валютах, новые аналоги СВИФТ и рейтинговых агенств, признанные цифровые валюты и так далее – все это будет вести к реальной трансформации мира. Гглавная задача – перейти от клуба друзей по интересам к работоспособному международному объединению, прежде всего в экономическом смысле. Запад свои надежды строит на том, что БРИКС останется рыхлой организацией и "не потянет" глобальную конкуренцию с консолидированным вокругу США Западом.

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