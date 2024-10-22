 

Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

22.10.2024, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

То, что кол-во членов БРИКС будет увеличиваться, это очевидно.
Другой вопрос, это придание всему объединению большей эффективности, прежде всего в экономических вопросах. Расчеты в нац.валютах, новые аналоги СВИФТ и рейтинговых агенств, признанные цифровые валюты и так далее – все это будет вести к реальной трансформации мира. Гглавная задача – перейти от клуба друзей по интересам к работоспособному международному объединению, прежде всего в экономическом смысле. Запад свои надежды строит на том, что БРИКС останется рыхлой организацией и "не потянет" глобальную конкуренцию с консолидированным вокругу США Западом.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Про феминитивы

22.10 / Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

22.10 / Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

22.10 / Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10 / Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

22.10 / Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

22.10 / От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

22.10 / Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

22.10 / Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

22.10 / Глава “РУССОФТ” заявил, что Россия и Китай сотворили IT-революцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика