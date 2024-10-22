Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

“Не забалуешь” — так она охарактеризовала свой стиль воспитания, который основан на осознанности и внимании к детям. Бородина отметила, что в прошлом воспитание детей было далеко от идеала. “Мы все травмированные”, — говорит она, добавляя, что многие из нас выросли в условиях, когда родителям было не до общения с детьми.

По ее словам, это сказывалось на психике и эмоциональном состоянии многих людей. Воспитание в жестких условиях формировало сильные личности, но не без последствий. Она считает, что современное поколение детей растет более чувствительным и ранимым, что иногда вызывает критику со стороны старшего поколения.

Однако телеведущая не спешит осуждать молодежь за их “нежность”. Наоборот, она видит в этом положительные стороны. “Может быть, это и хорошо, что они менее травмированы”, — сказала ведущая. Ксения размышляет о том, что жесткие условия воспитания приводили к успеху, но часто это было связано с серьезными психологическими травмами. Многие люди не могли справиться с давлением и искали утешение в алкоголе или наркотиках.

Знаменитость также обратила внимание на важность вовлеченности родителей в жизнь своих детей. Она считает, что современным родителям необходимо активно интересоваться делами и настроением своих детей, чтобы не упустить важные моменты. Однако это не должно превращаться в гиперопеку. Свобода должна присутствовать, но в разумных пределах.

Бородина считает, что родители должны быть рядом в любых ситуациях — как в победах, так и в поражениях. Она подчеркивает важность слов поддержки: «Сегодня не получилось, завтра обязательно получится». Это создает у детей уверенность в себе и ощущение безопасности.