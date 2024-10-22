От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

В этом году делается ставка на сочетание классики и авангарда, начиная от макси-сумок, которые предлагают практичность и вместительность, и заканчивая мини-сумками, которые привлекают внимание своим эксклюзивным дизайном. В этой статье мы расскажем об основных тенденциях в области дизайна сумок, характерных для зимы 2024–2025 годов.

Макси-сумки

Одна из самых ярких тенденций предстоящего зимнего сезона — возвращение макси-сумок. Сумки в стиле оверсайз, которые сегодня широко представлены на подиумах, призваны быть не только эстетично привлекательными, но и функциональными. Их дизайн варьируется от нейтральных тонов до более смелых цветов и текстиля, придающих индивидуальности образу.

Стеганые сумки через плечо

Стеганые сумки, которые существуют уже много сезонов, продолжают оставаться сильной тенденцией и этой зимой. Сейчас дизайн сумок этого типа усовершенствован. Предлагаются варианты мини и изделия средних размеров, а также более рискованные оттенки.

Сумки карго

Сумка карго стала неотъемлемым аксессуаром благодаря своей функциональности. Она оснащена множеством карманов и отделений, что делает ее идеальной для тех, кто стремится иметь все необходимое под рукой, сохраняя при этом элегантный вид.

Замшевые сумки

Замшевые сумки с триумфом вернулись на подиумы, очаровывая своей мягкой и роскошной текстурой, которая вносит тепло в зимние образы. В этом сезоне дизайнеры переосмыслили этот классический материал, представив сумки в нейтральных тонах, таких как верблюжий, серый и коричневый, а также в более смелых оттенках, включая бордовый и мохово-зеленый.

Силуэт как у сумки для боулинга

Эту форму сумки мы уже видели несколько сезонов назад. Кажется, этой осенью и зимой она снова станет одной из главных тенденций. Эти сумки отличаются элегантной и функциональной эстетикой благодаря своей четкой форме и чистым линиям. На подиумах были представлены модели большого размера, выполненные из кожи или замши, с роскошными деталями, такими как золотая фурнитура, яркие молнии и широкие ремни.

Сумки с украшениями

Одна из тенденций, которая стала неотъемлемой частью уличного стиля и нашла отражение в социальных сетях, — это мода на украшения. Модницы с радостью персонализируют свои сумки, добавляя все, что душе угодно: от небольших подвесок до фигурок животных и букв.

Плетеные сумки

Это одна из тенденций, которая возникла с появлением стиля тихая роскошь. Она характеризуется минималистичным дизайном и высоким качеством. Дизайнеры переосмыслили искусство плетения, используя современный и роскошный подход. На подиуме плетеные сумки снова стали центром внимания, но уже в более объемных вариациях и ярких оттенках, таких как оранжевый и изумрудно-зеленый.

С короткими ручками

Этот тип сумок создает изысканный образ, дополняющий как формальный, так и повседневный наряд. Компактный размер делает сумку идеальной для размещения в ней предметов первой необходимости. Такой аксессуар часто сопровождается яркими деталями — пряжками, молниями, вышивкой и стразами, придавая ансамблю особо привлекательный вид.