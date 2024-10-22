Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

Инсайдеры из Bloomberg обнародовали служебную записку Apple, в которой топ-менеджер Джон Тернус отметил невероятную амбициозность новых моделей iPhone. Это заявление вызвало ажиотаж, поскольку оно было предназначено для внутреннего использования, а не для публичного потребления.

Начальники Apple могут прибегать к гиперболам на публичных мероприятиях, но внутренний характер сообщения подчеркивает его значение. Слухи указывают на выпуск в 2025 году новой модели iPhone 17 Air или Slim с радикально новым дизайном, одной камерой и характеристиками базовой версии iPhone 17. Эта модель, вероятно, заменит iPhone 17 Plus. Кроме того, в 2026 году компания может дебютировать со своим первым складным смартфоном.