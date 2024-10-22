 

Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

22.10.2024, 18:40, Разное
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Известный инсайдер Ice Universe обнародовал видео, демонстрирующее запуск игры Assassins Creed IV: Black Flag на готовящемся Realme GT7 Pro. Вероятно, это эмуляция ПК-версии из-за рамок по краям экрана.

Однако, несмотря на это, инсайдер отмечает впечатляющую графику и высокую частоту кадров благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Elite. В видео также показано, что GT7 Pro успешно справляется не только с запуском игры, но и с ее трансляцией на экран телевизора.

Ожидается, что Realme GT7 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт и дисплеем Samsung с яркостью до 2000 нит. Подтверждено наличие чипа Snapdragon 8 Elite, который в AnTuTu набирает более 3 млн баллов. Презентация Realme GT7 Pro пока не анонсирована.


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