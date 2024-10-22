Глава “РУССОФТ” заявил, что Россия и Китай сотворили IT-революцию

Валентин Макаров, глава “РУССОФТ”, в подкасте “Богатырева о цифре” заявил о лидерстве РФ и Китая в новой цифровой экономике. Он подчеркнул, что Китай не соперник России, а потенциальный партнер в противостоянии с США.

Валентин Макаров отметил, что РФ обладает уникальным технологическим потенциалом и наследием советской эпохи. У страны есть возможности и амбиции стать лидером нового технологического уклада, основанного на суверенитете, равенстве и сотрудничестве.

Для успешного продвижения на международных рынках российские IT-компании должны глубоко анализировать целевые рынки, использовать существующие представительства, интегрироваться в надежные платформенные решения и сотрудничать с “цифровыми атташе”. Кроме того, изучение местного языка станет неоспоримым преимуществом для экспортеров.