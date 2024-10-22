Рупор кремлевской пропаганды: Рутинный трофей

Еще одна трофейная американская БМП M2A2 ODS "Брэдли".

Раньше это было бы событием, за первые "Брэдли" обещали миллионы.

А сейчас уже рутина. Несколько "Брэдли" были захвачены нашими войсками практически целыми и еще несколько с разными повреждениями.

С наполнением музеев трофеями проблем очевидно не будет.

PS. Стоит отметить, что ВСУ перебросили в Курскую область 47-ю омбр, так что там уже объявились оставшиеся "Абрамсы" + очереедные "Брэдли". Несколько штук уже подбили.

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