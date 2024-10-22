Для удобства пользователей Chrome начнёт отображать в истории страницы, посещённые в режиме инкогнито

В браузере Google Chrome появится долгожданная функция «Показывать в истории посещений страницы, открытые в режиме инкогнито».

Начиная с версии 133, она будет доступна в разделе экспериментальных функций, а в версии 135 станет включенной по умолчанию.

Многие пользователи ранее жаловались на то, что не могут найти в истории посещений сайты, куда они заходили через приватное окно. При этом, как отмечали исследователи, браузер не только делает записи о таких визитах, но и вдвойне активнее активнее отправляет их в телеметрических отчётах для улучшения пользовательского опыта.

Как объявили разработчики Chrome, было решено прислушаться к запросам людей и вывести приватные посещения в историю. При желании их отображение можно будет скрыть для обеспечения большей приватности. Более того, в следующих версиях планируется ввести режим «Супер-инкогнито», гарантирующий подлинную анонимность и отсутствие истории (кроме случаев, описанных в пользовательском соглашении, с которым все пользователи браузера соглашаются при первом его запуске).

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