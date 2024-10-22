Мнение: Их нравы: генератор случайных чисел вместо судьи

Читаю по наводке kvisaz книгу «Шум» Даниеля Канемана, нобелевского лауреата. Ну и дурно же в США судят… За одни и те же преступления могут дать подзатыльник, а могут упечь в тюрьму на 20 лет, смотря как сыграла местная бейсбольная команда, и смотря с какой ноги встал судья.

Цитирую пару фрагментов:

Двоих мужчин без уголовного прошлого осудили за обналичивание поддельных чеков на 58 и 35 долларов соответственно. Первого приговорили к 15 годам, а второго – к 30 дням тюремного заключения. За тождественные деяния, повлекшие растрату имущества, один обвиняемый отделался 117 днями, тогда как другой получил 20 лет…

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Пятидесяти судьям из разных округов предложили гипотетические дела, по которым требовалось назначить наказание. По всем делам были подготовлены идентичные характеристики подсудимых… В зависимости от судьи наркодилер мог получить от года до десяти лет тюрьмы. Наказание за ограбление банка могло составить от пяти до восемнадцати лет лишения свободы. В деле о вымогательстве один судья назначил целых двадцать лет и 65’000 долларов штрафа, а другой – всего лишь три года безо всякого штрафа. Самое поразительное, что судьи так и не пришли к единому мнению по поводу необходимости лишения свободы в 16 делах из 20.

1977 году Уильям Остен и Томас Уильямс опросили 47 судей, предложив тем рассмотреть пять дел о мелких правонарушениях. Описания дел включали информацию, которую судьи обычно используют при вынесении настоящих приговоров: предъявленные обвинения, свидетельские показания, наличие судимости, социальное положение и личные характеристики подсудимых. Авторы пришли к выводу о «существенных расхождениях» в приговорах. К примеру, в деле о взломе приговоры варьировались от пяти лет заключения до каких-то тридцати дней (плюс штраф в 100 долларов). В деле о хранении марихуаны одни судьи предлагали тюремное заключение, другие выступали за условный срок.

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Лишь в 3 из 16 дел судьи оказались единогласны в решении приговорить обвиняемых к тюремному заключению. Когда же большинство приходило к выводу о необходимости лишения свободы, в рекомендуемых сроках заключения наблюдался значительный разброс. В деле о мошенничестве средняя величина назначенного тюремного срока составила 8,5 года, при этом самым суровым приговором оказалось пожизненное заключение. В другом деле со средним сроком в 1,1 года самой суровой рекомендацией было лишение свободы на 15 лет.

Неудивительно, что чернокожая часть американцев судебную систему США недолюбливает, а все подобные случаи — «одному дали год, другому 15 лет» — трактует исключительно в разрезе «это потому что я чёрный».

Вчера в Клубе Зелёной Свиньи мы обсуждали наших буйных соседей, которые решили шантажировать Дональда Трампа ядерной бомбой, а также текущий расклад в борьбе за кресло президента США (ссылка).

Если коротко — негры не верят Камале, которая была прокурором и сажала их за марихуану чуть ли не тысячами. И даже открытая взятка электорату — по 20 тысяч долларов «на открытие бизнеса» каждому негру — рейтинги Камалы не спасает.

Представьте: вы потомственный чернокожий безработный, у вас в семье сидел каждый мужчина и каждая третья женщина. Живёте исключительно на пособия и на всякие криминальные гешефты. Когда вам было 12 лет, копы застрелили вашего любимого дядю Тайрона, когда тот воровал медь.

Вот в этой ситуации к вам подходит матёрый прокурор в дорогом костюме, широко улыбается, называет «чёрным братом» и пытается всунуть в руку пачку денег. Ну явно же что-то не так, а?

В общем, хорошо, что мы живём в России. Наши суды тоже несовершенны, это понятно: решения принимают такие же люди, как и у них. Но у нас хотя бы сроки заключения в два-три раза меньше, чем в США.

Россия, кстати, уже опустилась на 93-е место в мире по числу заключённых, расположившись по этому показателю между Эстонией и Австралией (ссылка). При этом, согласно статистике, на одного заключённого приходится сейчас в среднем 5 квадратных метров площади — больше, чем при Сталине приходилось на одного свободного гражданина.