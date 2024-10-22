 

Пентагон намерен наводнить соцсети несуществующими пользователями с помощью ИИ

22.10.2024, 15:35, Разное
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Как сообщает издание The Intercept, в списке «пожеланий», составленном Объединенным командованием спецопераций США (JSOC), «засветилась» идея использовать ИИ, способный генерировать несуществующих пользователей Интернета.

Все это абсолютно не согласуется с постоянными предупреждениями правительства США о недопустимости использовать ложный контент, созданный ИИ, что усугубляет кризис в области информации — по сути, дискредитируя всю публичную информационную экосистему.

JSOC поясняет свою позицию тем, что занят поиском «технологий по созданию убедительных онлайн-персонажей для последующего использования их в соцсетях и другом онлайн-контенте» в интересах специальных операций.

Одной из площадок подобной деятельности могут стать, к примеру, популярные общественные онлайн-форумы. Иными словами, секретное военное ведомство намерено заняться созданием сложных ИИ-дипфейков, способных убедить пользователей соцсетей в том, что они общаются с обычными людьми, в то время, как агентство занимается сбором нужной информации.

Похоже, Пентагон готов открыть очередной ящик Пандоры. Поскольку ИИ не является монополией США, многие страны также захотят использовать его в информационных войнах. Нетрудно представить, что нас тогда всех ожидает — глобальный информационный хаос.Источник &#8212 The Intercept


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