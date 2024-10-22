 

Наташа Королёва записала песню «Ядерная война» на мотив «Маленькой страны»

22.10.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Наташа Королёва опубликовала на своём RUTUBE-канале ремикс популярной песни 1995 года «Маленькая страна».

В текст хита 1990-х были внесены существенные изменения — теперь композиция называется «Ядерная война» и посвящена незавидной участи коллективного Запада, политика которого может стать причиной гибели человечества.

С разрешения автора мы публикуем часть текст песни:

Эта война мне только снится, но светлый миг придёт
И на крылатой колеснице я совершу полёт
Мне час свиданья предназначен в звёздной моей стране
Там ждёт меня красивый мальчик на золотом коне
Ядерная война, ядерная война
Кто мне расскажет, кто подскажет
Где она, где она?
Ядерная война, ядерная война
Там, где душе светло и ясно
Там где всегда весна
Льёт за окошком дождь осенний
В доме сижу одна
Верю в тебя, мое спасенье
Ядерная война

Певица призналась, что текст ей помог написать «один известный политик, за которого в своё время голосовали десятки миллионов россиян», однако отказалась уточнить его имя.

– Мы как-то встретились, очень хорошо посидели и в итоге получилась вот такая «Ядерная война». Надеюсь, эта композиция вразумит недалёких западных лидеров и заставит их отказаться от конфронтации с Россией, – сказала певица в эфире «Первого канала».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Про феминитивы

22.10 / Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

22.10 / Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

22.10 / Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10 / Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

22.10 / Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

22.10 / От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

22.10 / Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

22.10 / Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика