Наташа Королёва записала песню «Ядерная война» на мотив «Маленькой страны»

Певица Наташа Королёва опубликовала на своём RUTUBE-канале ремикс популярной песни 1995 года «Маленькая страна».

В текст хита 1990-х были внесены существенные изменения — теперь композиция называется «Ядерная война» и посвящена незавидной участи коллективного Запада, политика которого может стать причиной гибели человечества.

С разрешения автора мы публикуем часть текст песни:

Эта война мне только снится, но светлый миг придёт

И на крылатой колеснице я совершу полёт

Мне час свиданья предназначен в звёздной моей стране

Там ждёт меня красивый мальчик на золотом коне

Ядерная война, ядерная война

Кто мне расскажет, кто подскажет

Где она, где она?

Ядерная война, ядерная война

Там, где душе светло и ясно

Там где всегда весна

Льёт за окошком дождь осенний

В доме сижу одна

Верю в тебя, мое спасенье

Ядерная война

Певица призналась, что текст ей помог написать «один известный политик, за которого в своё время голосовали десятки миллионов россиян», однако отказалась уточнить его имя.

– Мы как-то встретились, очень хорошо посидели и в итоге получилась вот такая «Ядерная война». Надеюсь, эта композиция вразумит недалёких западных лидеров и заставит их отказаться от конфронтации с Россией, – сказала певица в эфире «Первого канала».

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