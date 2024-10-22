Жакет букле – самый модный осенний наряд: как и с чем его миксовать в сезон
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После того как Коко Шанель сделала его популярным в 1950-х годах, жакет-букле стал символом элегантного парижского стиля. В этом сезоне такой предмет гардероба находится на пике популярности. В статье мы расскажем, как носить этот модный жакет, с чем его лучше миксовать в различных ситуациях.
Самый модный осенний наряд
Этой осенью жакет из букле весьма и весьма актуален, что делает его прекрасным выбором для вашего гардероба. Это идеальный вариант для работы и не только! Жакет из букле обладает качеством, которое остается вне времени: он стал символом стиля и элегантности.
Для тех, кто хочет придать своему образу непринужденную изысканность, мгновенно оживить его, жакет из букле станет незаменимой вещью. Если у вас еще нет такого жакета, самое время отправиться за покупками! Но прежде стоит ознакомиться с советами модных экспертов по стилизации этого предмета одежды. Ниже вы найдете множество вдохновляющих идей.
Повседневно-элегантный стиль
Джинсы легко поддаются стилизации. И даже те из них, которые видели лучшие времена, заиграют новыми красками в сочетании с жакетом букле. Чтобы придать образу французского стиля, дополните его балетками.
Длинный жакет для работы
Смело сочетайте две вещи — мастхэв этого сезона: длинный блейзер с эффектом букле и черные брюки свободного кроя. Этот изысканный образ позволит вам выглядеть модно и элегантно в профессиональной среде.
Стильный черный жакет
Этот образ, в котором сочетаются комфорт и элегантность, идеально подходит для самых разных ситуаций. Если вы предпочитаете более повседневный стиль, замените туфли на высоком каблуке на лоферы или белые кроссовки.
С джинсами и с сапогами
Хотя нет ничего лучше классического черного жакета из букле, кремовый вариант, особенно в сочетании со светлыми или темными джинсами, создает непринужденный лук. Этот наряд прекрасно подойдет как для повседневных дел, так и для особых случаев. Чтобы усилить эффект, дополните ансамбль сапогами на высоком каблуке, и вы будете выглядеть превосходно.
С мини-юбкой
С жакетом из букле вы можете смело сочетать мини-юбки или шорты. А стильная рубашка станет прекрасным завершением вашего образа.
Костюм из букле
Костюм из букле — это незаменимый осенний аксессуар. Он выглядит очень стильно и модно!
Образ в уличном стиле
Стилисты рекомендуют женщинам от пятидесяти лет и старше надевать для прогулок по городу белую короткую куртку букле со свободными джинсами и с белыми кроссовками или лоферами на толстой подошве, которые сегодня также на пике моды.
С юбкой миди и макси
Для создания привлекательных повседневных образов прекрасно подойдет соединение жакета букле с прямой юбкой миди или макси и с удобными кроссовками.
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