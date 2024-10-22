Leatherman назвала Arc Obsidian «своим лучшим мультитулом за всю историю компании»

Компания Leatherman представила обновленную версию своего прошлогоднего хита – модели Arc, которую сами разработчики назвали своим лучшим мультитулом за всю историю бренда. От классической версии новый Arc Obsidian отличается цветовой гаммой — матово-черный цвет в сочетании с оттенками шампанского на основном лезвии и элементах отделки.

Arc Obsidian является устройством 20-в-1, но при помощи набора из двухголовых насадок для отвертки он может выполнять гораздо больше функций. К основным инструментам, помимо широкого лезвия Magnacut, относятся напильник с алмазным покрытием, обычные и остроносые плоскогубцы, пружинные ножницы. Есть открывалки для бутылок и консервных банок, напильник по дереву/металлу, компактная пила и универсальный крепеж для насадок, который настраивается по желанию владельца.

Все основные инструменты расположены на внешних частях мультитула, они доступны без его раскрытия. Открыть Arc Obsidian можно даже одной рукой, без использования ногтевых упоров, благодаря магнитному замку. Карманный зажим можно перемещать в переднее или заднее положение. Стоимость нового мультитула составляет $275, на него дается гарантия в 25 лет.Источник — Leatherman