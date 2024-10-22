Каштановые волосы – свежий хит осени: все самые модные оттенки трендового окрашивания

Нетрудно догадаться, что каштановый цвет волос напоминает, собственно, каштан. Этот великолепный оттенок получается благодаря сочетанию коричневых и красных тонов, светлых и темных оттенков. Эффект достигается в том числе и посредством мелирования и балаяжа.

Каштановые волосы являются особенно модными этой осенью и предстоящей зимой, но вы можете носить их в любое время года, потому что этот цвет подходит как молодым, так и зрелым женщинам.

Если вам сложно определиться с оттенком, эти примеры лучших каштановых оттенков волос, станут вашими помощниками. Не упустите возможность попробовать новый осенний цвет для ваших локонов!

Придает волосам роскоши

Название этого оттенка волос полностью отражает его характер: насыщенный коричневый с красноватыми нотками. Он выглядит удивительно теплым и ярким, часто с глянцевым блеском, который придает волосам роскоши.

Выбор оттенка

Выбор подходящего каштанового оттенка во многом зависит от вашего естественного тона. Как правило, теплые оттенки хорошо сочетаются с холодными красновато-каштановыми тонами, а прохладные — с теплыми красновато-каштановыми.

Для создания элегантного и естественного образа выберите однотонный орехово-каштановый цвет. Если вы хотите создать эффектный образ, попробуйте поэкспериментировать с прядями или мелированием. Прежде чем приступить к покраске, подумайте о тоне своей кожи, чтобы подобрать идеальный оттенок.

Легкий уход

За каштановыми волосами обычно легко ухаживать, так как этот цвет держится долго. Просто не забывайте регулярно использовать подходящие средства.

Теплые оттенки

Этот оттенок особенно выделяется своими теплыми тонами, которые напоминают сочетание шоколада и каштана. Стилисты находят эту цветовую гамму очень удачной.

Каштановые волны

На фото мы видим, как шоколадная основа переходит в теплые каштановые волны. Такое сочетание цветов смотрится очень красиво.

Мелирование

Светлый подтон создает нежные блики, которые подчеркивают естественную форму волос и придают глубину этому насыщенному коричневому цвету, особенно если смотреть на него при слабом освещении. Если вы не готовы к радикальному изменению цвета волос, такие пряди станут отличным компромиссом.

Балаяж

Попробуйте сочетать теплый блонд со светло-коричневым балаяжем, чтобы слегка осветлить каштановые волосы. Более светлые пряди особенно эффектно будут смотреться у лица.

Светло-каштановый

В тренде окрашивание волос в светло-каштановый цвет с присутствием медных оттенков.

Красно-каштановый

Попробуйте красно-каштановый цвет волос — один из микротрендов нынешней осени, находящийся на пике моды.