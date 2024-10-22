 

Абхазия подала заявку на вступление в БРИКС

22.10.2024, 13:33, Разное
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В ходе пленарного заседания на форуме БРИКС в Казани о своём желании стать участником организации объявила Абхазия.

Заявка содержит подробный план интеграции государства в структуру БРИКС, включая предложения по участию в совместных проектах и инициативах – Абхазия выражает заинтересованность в сотрудничестве в рамках Нового банка развития (НБР) БРИКС и в привлечении инвестиций в туристическую и энергетическую инфраструктуру, а также в сельское хозяйство.

– Вступление в БРИКС позволит Абхазии реконструировать советские санатории, установить в каждом из них современные двери и стеклопакеты, привлечь на рынок труда недостающие высоквалифицированные кадры из государств-участников альянса: Китая, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии, – заявил в ходе выступления абхазский лидер Аслан Бжания.

В случае существенных финансовых вложений и подписания соглашения о свободной торговле с государствами БРИКС Минсельхоз Абхазии готов представить план по десятикратному увеличению урожая мандаринов к 2030 году. Для этого планируется расширить площадь мандариновых посевов за счёт пляжей и горных массивов.

Помимо этого, глава государства пообещал сделать день подписания соглашения с объединением государственным праздником. По его словам, на площади Свободы в Сухуме уже установили огромный плакат «Абхазия – жемчужина БРИКС».

Заявку Абхазии изучат в течение ближайшего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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