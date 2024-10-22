В России состоялась первая защита докторской диссертации по казачьим наукам

В Московском государственном университете состоялась защита докторской диссертации атамана Всероссийского казачьего общества Аркадия Гольдштейна-Задунайского «История орденов и медалей, пожалованных казакам со времён Рюрика».

Несмотря на наличие пяти учёных степеней, атаман принял решение выдвинуться ещё и на соискание степени доктора казачьих наук, учреждённой в сентябре 2024 года.

– Я – доктор исторических, химических, философских, военных и филологических наук, а теперь ещё и казачьих. Как потомственный казак, я не мог пройти мимо и не заполучить ещё и это высокое звание, – сказал Гольдштейн-Задунайский.

Вручение диплома доктора казачьих наук атаману состоится в Российской государственной библиотеке имени Ленина в конце октября. В торжественной церемонии примут участие депутаты Государственной думы, министры культуры и просвещения, представители РПЦ и общественности.

—