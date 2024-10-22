Рупор кремлевской пропаганды: О пересмотре реабилитаций репрессированных

Сначала требуют открытия архивов и рассотрения дел репрессированных, а когда начинают рассматривать дела незаконно реабилитированных начнуются истерики "Зачем?!", "За що?!" Речь не идет об отмене чего либо, речь идет о рассмотрении законности или незаконности реабилитации отдельных лиц. Точно также как ранее ставился вопрос о законности или незаконности репрессирования отдельных лиц.

Моя позиция тут простоя. Все дела, которые можно открыть, надо открывать. По возможности, оцифровывать и выкладывать в открытый доступ. Это касается как репрессированных, так и реабилитированных. Как законно, так и незаконно. Это касается обеих категорий.

Впрочем, пока что Прокуратура пересматривает дела реабилитированных лишь послевоенного периода. Период 30х трогать пока бояться, иначе много интересного может всплыть про разную реабилитированную при Хрущеве и Горбачеве с Ельциным сволочь.

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