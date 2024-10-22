 

Мнение «аналитика»: О тяжелейшем поражении Украины…Арестович не соврёт?

22.10.2024, 1:55, Разное
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В сущности, пора признавать уже не просто неизбежное, а… свершившееся.

#Украина проиграла. По-крупному, глобально и тотально. Несмотря даже на то, что #армия силами немногих «идейных» ещё держится — ну так и Вермахт держался на «восточном фронте» др конца. Даже после 9 мая 1945 года ещё сколько-то времени держался. Но кому это помогло?

Вот упрямые факты.

Недавний «голос Украины» Алексей «Люся» Арестович рубит правду-матку.
«Главная сегодня роблема Украины в том, что здесь, у нас, никогда не было государственников в элитах (один только [гетман «всея Украины»] Павел Скоропадский). Отсюда, наш управляющий класс имел глупость поверить в свою собственную пропаганду. А это худшее, что может случиться с управляющим.

Украинская идеология и пропаганда есть продукт заигрывания городского «интеллектуального» маргинального класса с вытесненным в подсознание селом.

Поверить в её наративы добровольно, в век AI, перехода на шестой технологический уклад и, прости Господи, «мета-модерна»™, могли только очень глупые, испуганные реальным миром и скромные умом люди. Но именно они — честь им и хвала — таки сумели это сделать!

И вот они ходят, обнявшись: антиэлиты, разложившаяся бюрократия и их интеллектуальные постельничии, співають «Батько наш Бандера» и ругают Илона Маска за «…недостатній патріотизм». Все эти убогие, которые истинно уверовали, что «…мене у дитинстві висміювали за українську» это не повод сходить к психотерапевту, а действительно может стать основой государственного строительства.

Из двух дураков в мире антиэлит, побеждает тот, кому хватило ума не поверить тому, что по его же заказу написали на его знамёнах.»

То есть, слепая вера украинцев в собственные «духоподъёмные» лозунги, мифы, сказки и выдумки — и есть залог их поражения?

Неизбежного?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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