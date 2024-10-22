Рупор кремлевской пропаганды: Угледарское дежавю

Угледарское дежавю

Командование на селидовском направлении фактически калькирует схему угледарских клещей, избегая прямолинейного штурма Селидово и сосредоточенно продавливает фланги противника, пока 15-я бригада НГУ фактически выполняет ту же роль, которую в Угледаре выполняла 72-я омбр, которая наблюдала, как осыпались ее фланги, которые удерживали бригады фольксштурма.

В конечном итоге, противнику либо придется отползать с потерями через сужающуюся горловину, либо же смириться с тем, что часть селидовской группировки попадет в котел в городе.

Полагаю, по образцу Угледара, они выберут первый вариант. Но чем дольше будут затягивать, тем больше потеряют личного состава.

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PS. Между тем Залужный написал книгу "Моя война".

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