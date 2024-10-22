 

Рупор кремлевской пропаганды: Угледарское дежавю

22.10.2024, 1:15, Разное
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Угледарское дежавю

Командование на селидовском направлении фактически калькирует схему угледарских клещей, избегая прямолинейного штурма Селидово и сосредоточенно продавливает фланги противника, пока 15-я бригада НГУ фактически выполняет ту же роль, которую в Угледаре выполняла 72-я омбр, которая наблюдала, как осыпались ее фланги, которые удерживали бригады фольксштурма.

В конечном итоге, противнику либо придется отползать с потерями через сужающуюся горловину, либо же смириться с тем, что часть селидовской группировки попадет в котел в городе.
Полагаю, по образцу Угледара, они выберут первый вариант. Но чем дольше будут затягивать, тем больше потеряют личного состава.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

PS. Между тем Залужный написал книгу "Моя война".

Источник: Colonel Cassad


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