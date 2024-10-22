 

Катрин Денев исполнился 81 год: 5 самых ярких ролей культовой актрисы

22.10.2024, 1:05, Разное
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Свою популярность она заработала благодаря сотрудничеству с величайшими режиссерами, такими как Роман Полански, Луис Бунюэль, Жак Деми и Франсуа Трюффо. Ее уникальный шарм, безупречная игра и завораживающая красота сделали ее иконой французского и мирового кинематографа. Сегодня Катрин Денев отмечает 81-летие, и в честь этого события мы вспоминаем ее лучшие роли.

1. “Шербурские зонтики”, 1964

“Шербурские зонтики” стали настоящим прорывом для Катрин Денев. Этот мюзикл, в котором она сыграла Женевьеву, рассказывает о любви и разлуке. Главные герои, Женевьева и Ги, сталкиваются с испытаниями, когда Ги уходит на военную службу. Несмотря на клятвы в вечной любви, их чувства подвергаются испытанию, когда в жизни Женевьевы появляется богатый ювелир Ролан. Фильм стал культовым и принес актрисе мировую известность.

2. “Отвращение”, 1965

В “Отвращении” Катрин Денев перевоплощается в Кэрол — женщину, страдающую от глубокого психического кризиса. Этот фильм Романа Полански является частью его “квартирной трилогии” и погружает зрителей в мир внутреннего разложения главной героини. Психологический ужас и мастерская игра Денев делают этот фильм поистине запоминающимся. Превращение из невинной Женевьевы в Кэрол продемонстрировало широкий диапазон таланта актрисы.

3. “Дневная красавица”, 1967

Лента “Дневная красавица” Луиса Бунюэля — это сюрреалистическая драма о скучающей домохозяйке Северине, которая ищет удовлетворение в борделе. Фильм исследует темы буржуазной жизни и скрытых желаний, а игра Катрин Денев придает истории особую глубину. Этот фильм стал классикой благодаря своей многослойности и оригинальному подходу к сексуальности и рутине.

4. “Последнее метро”, 1980

Режиссер Франсуа Трюффо в «Последнем метро» рассказывает о еврейском театре в Париже во время нацистской оккупации. Катрин Денев исполняет роль актрисы, которая пытается сохранить культурную жизнь в тяжелые времена. Сильный сценарий и блестящие актерские работы делают этот фильм важным вкладом в историю кино и дань уважения тем, кто боролся за свободу.

5. “Место преступления”, 1986

В этом криминальном триллере Андре Тешине Катрин Денев играет мать, которая начинает роман с преступником, оказавшимся в их маленьком городке. Фильм исследует семейные отношения через призму взглядов недовольного подростка Тома, что добавляет глубины к сюжету. Игра Денев снова демонстрирует ее мастерство в создании сложных и многослойных персонажей.


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