 

Минфин потребует уплатить налоги со всех скидок, полученных в торговых сетях

21.10.2024, 19:33, Разное
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Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой внесли в Государственную думу законопроект о включении в налогооблагаемую базу по НДФЛ материальной выгоды, полученной резидентами Российской Федерации при приобретении товаров и услуг со скидкой от розничной цены, включая различные акции в торговых сетях.

Российские фискальные органы считают, что любая покупка товара и услуги по сниженной относительно розничной цене приносит покупателю материальную выгоду в размере скидки. Полученная выгода должна облагаться налогом на доходы физических лиц аналогично, например, процентным доходам по вкладам и ценным бумагам.

«Представляется совершенно несправедливым, что покупатели, экономящие весьма значительные суммы, не уплачивают с них налог. К примеру, налогоплательщик приобретает по весьма популярной акции «1+1» по розничной цене бутылку вина, получает ещё одну бутылку совершенно бесплатно. Совершенно очевидно, что он получает материальную выгоду в размере стоимости второй бутылки. Но при действующем налоговом режиме налог на эту выгоду он не уплачивает», – пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Ситуация рассматривается ещё и в контексте социальной справедливости – сейчас получается, что более обеспеченные россияне, у которых есть возможность экономить значительные суммы за счёт акций, скидок и бонусов, платят меньше налогов, чем менее обеспеченные сограждане.

Если закон будет принят, то крупным розничным продавцам, как и банкам, придётся идентифицировать всех контрагентов, приобретающих товары и услуги со скидкой – вступит в силу принцип «знай своего клиента». НДФЛ на выгоду будет исчисляться в момент оплаты покупки, удерживаться продавцом с последующим перечислением в бюджет в порядке, установленном для НДФЛ. На последующих этапах этот порядок распространят на всех розничных продавцов.

Как подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения особенно необходимы в условиях повышенной нагрузки на федеральный бюджет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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