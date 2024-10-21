В Москве тайно действовала секта жрецов Анубиса, много лет успешно притворявшихся квадроберами

Правоохранители пресекли деятельность культа «Путь Ка», члены которого поклонялись древнеегипетским богам и проводили незаконные обряды мумификации покойников.

Язычники много лет скрывали от религиозных властей свою деятельность, выдавая себя за клуб квадроберов.

Полиция уже вставала на след «Пути Ка» в 2011 и 2017 годах, а в 2018 году в одном из их тайных храмов был проведён обыск, в ходе которого были найдены ритуальные маски в виде головы шакала, которой пользовались жрецы Анубиса во время проведения своих обрядов. Однако тогда культистам всё сошло с рук: они смогли убедить полицию и суд, что всего лишь занимаются квадробингом – малоизвестной тогда физкультурной практикой. Найденные также при обыске анкхи, хопеши, свитки папируса и другие ритуальные предметы они называли спортивным инвентарём.

Несколько лет жрецы Анубиса продолжали безнаказанно проводить обряды мумификации с телами умерших бездомных, пока осенью 2024 года бдительный житель столицы не написал донос, что в подвале его дома тайно собираются квадроберы. На место была немедленно выслана группа захвата.

Всех членов «квадроберского кружка», оказавшегося на поверку древнеегипетским культом, задержали. После изучения всех обстоятельств дело было передано из полиции в Синод РПЦ и переквалифицировано по статьям об идолопоклонстве и занятии некромантией. Если вина сектантов в совершении языческих обрядов и квадроберстве будет доказана, им грозит до 15 лет покаяния на Соловецких островах.

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