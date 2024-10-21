 

В Москве тайно действовала секта жрецов Анубиса, много лет успешно притворявшихся квадроберами

21.10.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правоохранители пресекли деятельность культа «Путь Ка», члены которого поклонялись древнеегипетским богам и проводили незаконные обряды мумификации покойников.

Язычники много лет скрывали от религиозных властей свою деятельность, выдавая себя за клуб квадроберов.

Полиция уже вставала на след «Пути Ка» в 2011 и 2017 годах, а в 2018 году в одном из их тайных храмов был проведён обыск, в ходе которого были найдены ритуальные маски в виде головы шакала, которой пользовались жрецы Анубиса во время проведения своих обрядов. Однако тогда культистам всё сошло с рук: они смогли убедить полицию и суд, что всего лишь занимаются квадробингом – малоизвестной тогда физкультурной практикой. Найденные также при обыске анкхи, хопеши, свитки папируса и другие ритуальные предметы они называли спортивным инвентарём.

Несколько лет жрецы Анубиса продолжали безнаказанно проводить обряды мумификации с телами умерших бездомных, пока осенью 2024 года бдительный житель столицы не написал донос, что в подвале его дома тайно собираются квадроберы. На место была немедленно выслана группа захвата.

Всех членов «квадроберского кружка», оказавшегося на поверку древнеегипетским культом, задержали. После изучения всех обстоятельств дело было передано из полиции в Синод РПЦ и переквалифицировано по статьям об идолопоклонстве и занятии некромантией. Если вина сектантов в совершении языческих обрядов и квадроберстве будет доказана, им грозит до 15 лет покаяния на Соловецких островах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

22.10 / Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

22.10 / Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10 / Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

22.10 / Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

22.10 / От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

22.10 / Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

22.10 / Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

22.10 / Глава “РУССОФТ” заявил, что Россия и Китай сотворили IT-революцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика