 

Пенсионеров, не имеющих внуков, могут лишить пенсии

21.10.2024, 11:33, Разное
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В рамках новой демографической стратегии министерство социального развития анонсировало революционную инициативу «Нет внуков – нет пенсии».

Идея, предложенная известным экономистом Алексеем Зубцом, призвана повысить рождаемость и снизить нагрузку на бюджет.

– Каждый пенсионер должен приносить пользу обществу, и польза должна быть двухконтурной: первый контур – родить детей, второй – проконтролировать, чтобы дети произвели внуков, – подчеркнул экономист.

Эксперт предлагает обязать пенсионеров сделать для государства не менее двух внуков, а в случае если внуков будет больше – доплачивать за каждого сверхурочного внука ежемесячно 1000 рублей. Вместе с этим для получения пенсии необходимо подтверждать родство каждого из внуков при помощи теста ДНК.

– Эту норму нужно сделать обязательной, чтобы недобросовестные граждане не арендовали поддельных внуков ради выплаты от государства, – добавил Зубец.

Также, по мнению экономиста, необходимо создать Государственный реестр внуков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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