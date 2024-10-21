 

Мнение «аналитика»: О фото дня… И как теперь летать «Аэрофлотом»?

21.10.2024, 11:00, Разное
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Очень похоже на трейлер к очередному римейку легендарного «Экипажа» Александра Митты. Но — нет.

Это уже реальность. Фото свежее. И, похоже, ни разу не постановочное. Остаётся молиться за жизнь команды воздушного судна и его пассажиров. По скудным данным — всё же долетели и сели.

Кто там что-то лепетал об уважении «суверенитета» и «территориальной целостности»?

Израиль атаковал аэропорт в Бейруте, столице Ливана. Просто потому, что захотел и смог.

35 лет безраздельного — с момента падения Берлинской стены — господства #США закономерно оборачиваются возвратом к такому хаосу, которого мир не знал все 70 лет противостояния «двух систем». И летать теперь опасно не только самолётами «Аэрофлота». Сосредоточив в своих руках несомненную мощь и уникальную #власть, Америка так и не смогла распорядиться ей ни в общее благо, ни даже в «личное». У жителей «ржавого пояса» можете поинтересоваться последним пунктом.

Грядёт смена лидера: все, кто за пределами «золотого миллиарда» уже хотят и жаждут этого.

Но прежде такие смены были только лишь через большие войны.

Удастся ли сейчас передать лидерство Китаю «мирно»?

Или Третья мировая неизбежна?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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