 

«Выборы превратились в угрозу демократии» – в New York Times вышла колонка о необходимости ревизии демократических процедур

21.10.2024, 9:33, Разное
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В газете The New York Times вышла колонка экс-сенатора Джереми Макгайвера – заместителя председателя центрального комитета Демократической партии и советника президента Джо Байдена.

По мнению политика, необходимо в корне пересмотреть существующие демократические процедуры, поскольку они начали угрожать самому существованию демократических государств. Автор пишет, что выборы и референдумы превратились в угрозу демократии, поскольку с их помощью к власти проникают «силы, неприемлемые для свободного мира».

– Нам надо не бояться говорить о том, что даже в нашей стране значительная часть населения попросту недостаточно компетентна, чтобы участвовать в выборах президента – я имею в виду тех, кто привёл ко власти Дональда Трампа и затем чуть не устроил ему второй срок. Та модель демократии, при которой мнение этой части населения учитывается при выборе нового президента, – уязвимая и чрезвычайно угрожающая модель, – считает он.

Демократия в её нынешнем виде, пишет Макгайвер, приемлема «в случае работающих механизмов фильтрации и наличия здорового общества, которое способно сделать правильный выбор». После победы Камалы Харрис, как отмечает экс-сенатор, необходимо будет «немедленно заняться угрозами, проистекающими из уязвимостей демократической модели, чтобы сохранить Америку и уже никогда не отдать её Трампу или таким как Трамп».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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