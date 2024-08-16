 

Новый AirDrop для Windows соединит ПК с Android-устройствами

16.08.2024, 16:40, Разное
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Microsoft внедряет в Windows 10 и 11 функцию, аналогичную AirDrop, позволяющую легко обмениваться файлами между компьютерами и смартфонами на базе Android. Она работает подобно AirDrop на устройствах Apple.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо синхронизировать устройства через приложение “Связь с телефоном”. Затем достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на файле, выбрать “Поделиться” и “Связь с телефоном”. Файл автоматически передается на подключенное устройство, без запроса дополнительных разрешений.

Для активации функции понадобится Windows 10 с обновлениями от мая 2019 г. или Windows 11, Android 9.0 или новее, приложение “Связь с Windows” версии 1.24032.518.0 или новее на смартфоне и приложение “Связь с телефоном” версии 1.24032.156.0 или новее на ПК.

Сейчас функция доступна участникам программы предварительной оценки на канале Release Preview. Ориентировочные сроки ее официального релиза пока не сообщаются.


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