Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Пакистане

В Пакистане зафиксирован первый в текущем году случай заражения вирусом оспы обезьян, подтвердили в местном Минздраве. Пациент вернулся из ближневосточной страны 3 августа.

Инфекция впервые была выявлена в нескольких африканских государствах, а теперь распространяется и в других регионах мира. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области международного здравоохранения.

Также подтвержден первый случай заболевания в Швеции более заразным вариантом вируса, который распространяется в Африке. Специалисты продолжают отслеживать контакты инфицированных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.