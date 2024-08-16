Полухвост – свежая новинка осени: самые модные разновидности и идеи

Полухвост – это легендарная прическа, которая стала особенно популярна благодаря Ариане Гранде и другим звездам. Этой осенью у данного типа укладки начинается новый виток популярности. Давайте рассмотрим, какие эффектные вариации прически будут актуальны грядущей осенью.

Полухвост с косами

Этот образ отличается бохо-шиком и бунтарской ноткой, которая сразу повышает уверенность в себе. Вы можете выбрать различные типы кос, например голландские, “рыбий хвост” и другие. Дополните игривые косы романтичными волнистыми локонами.

С мелирование впереди

Еще один эффектный вариант дневной прически – ее сочетание с ниспадающими прядями. Укладки, обрамляющие лицо, идеально подходят, чтобы подчеркнуть ваши утонченные черты. Будет хорошо, если передние пряди будут немного осветлены. Это придаст образу нежности.

Высокий хвост

Если вы собираетесь на вечеринку, попробуйте приподнять хвост над головой, чтобы придать прическе больше объема. Если у вас недостаточно густые волосы, используйте накладные пряди, которые будут красиво ниспадать.

Гладкий полухвост

Как правило, прическа ассоциируется с объемными локонами. Но в качестве эксперимента вполне можно сделать эту прическу гладкой. Получится стильная и строгая укладка, идеально подходящая для офиса.

С челкой

Волосы, ниспадающие на лоб, всегда делают лицо нежнее и моложе на вид. А если у вас нет челки, вы можете воспользоваться простым приемом стилистов. Просто зачешите прядь волос по лбу наискосок и закрепите за ухом. Такая имитация челки поможет попробовать себя в новом образе, не прибегая к стрижке.

Интересные аксессуары

Полухвост – это лишь условное название прически. На самом деле для ее создания необязательно собирать волосы резинкой. Вы можете просто слегка присобрать их на затылке и закрепить заколкой. Используйте оригинальные аксессуары для волос, притягивающие внимание к простой укладке.

Низкий полухвост

Хвост можно располагать на разной высоте в зависимости от ваших предпочтений и формы лица. Так, если вы считаете, что вам больше идет низкий хвост, обязательно сделайте объем на макушке, чтобы придать укладке легкий кукольный стиль.

Пляжные волны

Если природа наделила вас густыми длинными волосами, тогда подчеркните их красоту, сделав прическу-полухвост и уложив ее при помощи щипцов. Легкие холодные упорядоченные волны придадут образу непринужденности и в то же время сделают его более женственным, изящным.