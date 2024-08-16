 

Сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

16.08.2024, 8:25, Разное
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Для полноценного отдыха в ночное время необходимы темнота и покой. Оставив включенный телевизор или свет на ночь, вы рискуете ухудшить качество сна и спровоцировать набор веса.

Во время сна мозг реагирует на свет и звук, которые отсутствуют в естественных условиях. Этот процесс нарушает синтез мелатонина – важнейшего антиоксиданта, отвечающего за крепкий сон.

Дефицит мелатонина нарушает выработку гормонов, что приводит к хроническому стрессу, перееданию, накоплению жира и другим негативным последствиям для здоровья.

Чтобы обеспечить себе полноценный descanso nocturno, создайте благоприятные условия для сна: исключите ночные шумы, используйте светонепроницаемые шторы и выключайте телевизор перед отходом ко сну.


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