 

Егор Холмогоров возглавит видеохостинг RUTUBE

14.08.2024, 11:33, Разное
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Совет директоров «Газпром-медиа» на внеочередном собрании принял решение назначить генеральным директором RUTUBE Егора Холмогорова.

Накануне он публично пожаловался на «русофобскую политику» администрации видеохостинга, удалившей его ролики.

– Отрадно, что чиновники от культуры и СМИ прислушались к голосу общественности и назначили меня руководителем видеопортала. Я наведу порядок на сайте и сделаю его по-настоящему патриотической площадкой, – сказал Холмогоров.

Новый глава видеохостинга пообещал в ближайшее время представить подробную дорожную карту развития – Холмогоров планирует уделять особое внимание контенту, продвигающему «традиционные ценности русского народа», а ролики, пропагандирующие «чуждую русскому человеку идеологию либерализма, феминизма и веганства», будут удалены.

Также Холмогоров планирует привлечь к созданию новых видео граждан дружественных России стран, в том числе Ирана, КНДР, КНР и Венесуэлы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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