Мнение: Не разбирай баррикады у Белого дома

За окнами, между прочим, август. И совсем скоро известные памятные даты Августа. Я прикинул, сколько лет прошло – нет, никак не юбилей. Хотя… 33 года! Число тоже знаковое. За это время можно было вырастить Иисуса Христа или, на худой конец, получить Илью Муромца в самом соку. В реальности получили только битву за Курскую область, о чем в 1991 и подумать не могли.

Песню эту Городницкого я, к своему удивлению, никогда прежде не слышал! Хотя она очень хороша. Может быть, ее смысл начинает доходить только вот сейчас? Дозрела? Или – мы дозрели?