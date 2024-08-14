 

Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком

14.08.2024, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал одним из самых громких. За отношениями знаменитостей следит весь мир. Актеры, по словам инсайдеров, больше не живут вместе и готовят документы для суда. Супруга не появляются вместе и даже свой 55-летний день рождения Лопес отмечала без своего избранника.

Но, по сведениям журналистов, возможно, брак голливудских звезд все еще возможно сохранить. СМИ также не исключают, что Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком. Такой вывод был сделан на основании того, что актриса пришла в дом к своему супругу и провела там около 5 часов.

Правда, инсайдеры нашли оправдание и этому. По их словам, Лопес просто волнуется за детей. В минувшем году она на протяжении нескольких месяцев подбирала идеальный дом для их большой семьи. Теперь она хочет больше времени проводить с ними.

Актеры не нажили совместных детей и приняли решение воспитывать отпрысков от прежних браков совместно. Ребята считают себя родными и проводят много времени вместе, ведь они жили на одной территории почти два года.

Слухи о расставании пары знаменитостей стали появляться почти сразу после их воссоединения в 2021 году. Впрочем, в последнее время многие полагают, что слухи о разводе были созданы специально, чтобы отвлечь внимание от карьерного краха поп-звезды. В этом году она заявила, что отменила все гастроли, чтобы больше времени уделять своей семье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

15.08 / Мнение «аналитика»: О «курской аномалии»… Кто ответит и чьи головы полетят?

15.08 / “Карты раскрыты” – прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

15.08 / Химические пилинги летом – а можно ли?

15.08 / Мнение: Средний возраст автомобилей в США, запрет бензиновых авто и отказ бизнеса от зелёных обязательств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика