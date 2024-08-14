Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал одним из самых громких. За отношениями знаменитостей следит весь мир. Актеры, по словам инсайдеров, больше не живут вместе и готовят документы для суда. Супруга не появляются вместе и даже свой 55-летний день рождения Лопес отмечала без своего избранника.

Но, по сведениям журналистов, возможно, брак голливудских звезд все еще возможно сохранить. СМИ также не исключают, что Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком. Такой вывод был сделан на основании того, что актриса пришла в дом к своему супругу и провела там около 5 часов.

Правда, инсайдеры нашли оправдание и этому. По их словам, Лопес просто волнуется за детей. В минувшем году она на протяжении нескольких месяцев подбирала идеальный дом для их большой семьи. Теперь она хочет больше времени проводить с ними.

Актеры не нажили совместных детей и приняли решение воспитывать отпрысков от прежних браков совместно. Ребята считают себя родными и проводят много времени вместе, ведь они жили на одной территории почти два года.

Слухи о расставании пары знаменитостей стали появляться почти сразу после их воссоединения в 2021 году. Впрочем, в последнее время многие полагают, что слухи о разводе были созданы специально, чтобы отвлечь внимание от карьерного краха поп-звезды. В этом году она заявила, что отменила все гастроли, чтобы больше времени уделять своей семье.